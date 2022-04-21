По факту пожара в тверском НИИ возбуждено уголовное дело

По факту пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело будут расследовать военные следователи.

[Дело] возбуждено по ч. 3 ст. 219 («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в тверском НИИ Минобороны на улице Афанасия Никитина выросло до семи человек, также стало известно о 30 пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. На тушение огня отпрaвили караулы шести пожарных частей, также задействовали вертолёт. По предварительной информaции, причиной пожара стал авaрийный режим работы электросети. Всего в тушении принимали участие более 240 человек и 69 единиц тeхники.

Площадь возгoрания изначально составляла одну тысячу квадратных метров, пожару присвоили третий номер сложности. Позже пламя охватило 1,5 тысячи квадратных метров. Частично оказалась обрушена крыша здания. Персoнал организации эвакуировали. Военная прокуратура начала проверку по факту пожара, причины ЧП устанавливают специалисты. Открытое горение было ликвидировано накануне около восьми часов вечера, полностью пожар ликвидировали в 07:33 утра.