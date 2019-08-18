https://static.news.ru/photo/d9ca0912-c1bb-11e9-8f3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Несмотря на задымлённость от лесных пожаров, концентрация вредных веществ в воздухе в Якутии не превышает норму, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Эксперты взяли в республике 11 проб воздуха, сообщается на сайте ведомства. Была проведена проверка на превышение предельных показателей содержания оксида азота, диоксида серы, оксида углерода и диоксида азота.

Забор осуществлялся в Верхоянском, Томпонском, Сунтарском, Нерюнгринском районах.

Местные жители также не обращались за медицинской помощью.

Ранее News.ru писал, что оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в Республике Саха сообщила об улучшении ситуации в Верхоянском районе региона. Часть лесных пожаров, бушующих на этой территории, потушили дожди.