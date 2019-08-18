Несмотря на задымлённость от лесных пожаров, концентрация вредных веществ в воздухе в Якутии не превышает норму, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Эксперты взяли в республике 11 проб воздуха, сообщается на
Забор осуществлялся в Верхоянском, Томпонском, Сунтарском, Нерюнгринском районах.
Местные жители также не обращались за медицинской помощью.
Ранее News.ru писал, что оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в Республике Саха сообщила об улучшении ситуации в Верхоянском районе региона. Часть лесных пожаров, бушующих на этой территории, потушили дожди.