«Дыхание дракона» — согревающий салат для морозного вечера: готовлю к ужину азиатскую вкусноту с огоньком

Сочетание нежной говядины, хрустящих овощей и пикантной заправки делает этот салат самодостаточным блюдом. Сытный, но при этом легкий — то, что нужно на ужин.

Для салата мне понадобится: говядина (300 г), огурец (1 шт.), морковь (1 шт.), красный и желтый сладкий перец (по половинке), зеленый лук, чеснок (3-4 зубчика), соевый соус (30 мл), растительное масло (30 мл), соль, черный перец (1/3 ч. л.), паприка (1 ч. л.).

Говядину нарезаю тонкой соломкой вдоль волокон. Быстро обжариваю на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки, но сохраняя сочность. Солю и перчу в процессе. Перекладываю мясо в глубокую миску и даю немного остыть. Огурец, морковь и сладкий перец нарезаю тонкой соломкой. Зеленый лук шинкую, чеснок мелко рублю. К остывшей говядине добавляю все нарезанные овощи и чеснок. Посыпаю паприкой. Поливаю соевым соусом и аккуратно перемешиваю. Теперь самый важный момент: в небольшой ковшик наливаю 30 мл растительного масла, хорошо разогреваю его, но не до дымления, и сразу же выливаю на салат. Раздаются аппетитные шипение и хлопки — это масло раскрывает аромат чеснока и специй. Быстро перемешиваю салат еще раз и сразу подаю.

