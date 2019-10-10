https://static.news.ru/photo/d78f9dfa-eb5b-11e9-9b9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двое граждан КНР оштрафованы Боготольским районным судом в Красноярском крае за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ. Общая сумма взыскания составила 1 млн рублей.

Согласно материалам уголовного дела, иностранцы занимались переработкой и реализацией лесоматериалов. В феврале они обратились к оперуполномоченному УФСБ в Ачинске и предложили ему 60 тысяч рублей за оказание общего покровительства.

Силовик незаконное вознаграждение не принял, после чего граждане Китая были задержаны и отправлены под арест. Сумма взятки была перечислена в доход государства.

Иностранцы свою вину полностью признали и раскаялись в содеянном. Они также оказывали помощь следствию, что было учтено судом при вынесении решения, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее News.ru писал, что полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал многомиллионные взятки от бывшего владельца коммерческого банка «Транспортный» за покровительство Александра Мазанова. Вознаграждение ему нередко передавалось неподалёку от здания ведомства на Лубянке в Москве.