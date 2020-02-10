https://static.news.ru/photo/88b0a414-4c0d-11ea-af61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Самочувствие двух граждан Китая, у которых был выявлен коронавирус, оценивается как хорошее, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, после их госпитализации были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия.

На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке, — рассказала она.

При этом Попова отметила, что пациенты смогут покинуть больницу после получения дважды отрицательных результатов обследования, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что жителя Китая ударили в Санкт-Петербурге. Причиной стали опасения окружающих из-за эпидемии коронавируса. Инцидент произошёл в одном из музыкальных рок-магазинов города.

К 10 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908 человек. Количество инфицированных превысило 40 тысяч. Также сообщается о том, что более 3,2 тысячи человек выздоровели.