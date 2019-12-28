Из-за строительства метро полностью перекроют движение транспорта на Сокольнической площади от улицы Сокольнический Вал до улицы Русаковская с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Также с 1 января на год ограничат движение на улице Русаковская от Сокольнической площади до станции метро «Сокольники»,
Как писал NEWS.ru, в 2020 году в Москве планируется построить девять новых станций метро. Часть новых станций появится на Некрасовской линии, остальные — на Большой кольцевой. В уходящем 2019 году Москва побила абсолютный рекорд — было построено 38 км тоннелей.
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