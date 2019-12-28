https://static.news.ru/photo/a5cf8310-2ad6-11ea-a818-fa163e074e61_660.jpg Фото: ParkSokolniki/facebook.com

Из-за строительства метро полностью перекроют движение транспорта на Сокольнической площади от улицы Сокольнический Вал до улицы Русаковская с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Также с 1 января на год ограничат движение на улице Русаковская от Сокольнической площади до станции метро «Сокольники», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году в Москве планируется построить девять новых станций метро. Часть новых станций появится на Некрасовской линии, остальные — на Большой кольцевой. В уходящем 2019 году Москва побила абсолютный рекорд — было построено 38 км тоннелей.