Две российские трассы перевели на новый скоростной режим «Автодор» сообщил об отмене скоростных ограничений на трассах М-4 и М-11

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Введенные на зиму ограничения по скорости для машин на участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» с 21 апреля отменяются, сообщили в «Автодоре». Запрет действовал для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонны для повышения безопасности движения и снижения риска ДТП в гололед.

С 21 апреля 2025 года на скоростных участках трасс М-4 «Дон» и М-11 «Нева» отменяются ограничения скорости, которые были введены на зимний период для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонны, — уточняется в сообщении.

Летом скоростной режим на участке обхода Ефремова с 296-го по 322-й км в Тульской области и с 706-го по 803-й км трассы М-4 «Дон» для машин будет составлять 110 км/ч. На дороге М-11 «Нева» в отрезке с 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга разрешенная скорость достигла 130 км/ч. С такой же скоростью можно передвигаться с 518-го по 544-й км в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка на трассе М-4 «Дон», уточнили в компании.

Ранее «Автодор» сообщил об открытии еще одной платной дороги. Федеральная трасса А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — А-290 Новороссийск — Керчь приобретет такой статус с 22 апреля этого года. В «Автодоре» напомнили, что дорога эксплуатировалась бесплатно с декабря 2024-го.