02 октября 2025 в 15:48

Два простых продукта в борьбе с застарелыми пятнами: обалденный лайфхак от домохозяек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Застарелые пятна от кофе, вина или жира больше не создадут вам проблем. Вместо химчистки или покупки новой вещи используйте простое домашнее средство.

Вам для этого понадобятся сода и столовый уксус. Обычные продукты помогут вам в борьбе с пятнами.

Смешайте две столовые ложки уксуса с чайной ложкой соды, нанесите пену на пятно и оставьте на 15 минут. Затем постирайте вещь в прохладной воде.

Метод отлично работает против винных, жирных, кровавых и травяных пятен. Важно: не трите загрязнение, а промакивайте, избегайте горячей воды при белковых пятнах и проверяйте ярлыки на одежде. Для сложных случаев предварительно замочите вещь в растворе уксуса (1:3) на час.

Ранее сообщалось, что обычно многие хозяйки стирают при 40 градусах, считая этот режим эффективным и экономичным. Однако такой подход может таить в себе серьезные минусы.

пятна
стирка
одежда
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
