Два простых продукта в борьбе с застарелыми пятнами: обалденный лайфхак от домохозяек

Застарелые пятна от кофе, вина или жира больше не создадут вам проблем. Вместо химчистки или покупки новой вещи используйте простое домашнее средство.

Вам для этого понадобятся сода и столовый уксус. Обычные продукты помогут вам в борьбе с пятнами.

Смешайте две столовые ложки уксуса с чайной ложкой соды, нанесите пену на пятно и оставьте на 15 минут. Затем постирайте вещь в прохладной воде.

Метод отлично работает против винных, жирных, кровавых и травяных пятен. Важно: не трите загрязнение, а промакивайте, избегайте горячей воды при белковых пятнах и проверяйте ярлыки на одежде. Для сложных случаев предварительно замочите вещь в растворе уксуса (1:3) на час.

