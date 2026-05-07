Два литра молока и чеснок — на завтрак подаю плотный, упругий сыр с кислинкой и чесночным ароматом. Вкуснее магазинного и без химии

Это гениально простой рецепт домашнего сыра для тех, кто любит натуральные продукты, но боится сложных сыроварен. Никаких заквасок и сычужных ферментов — только молоко, лимоны и чеснок.

Получается обалденная вкуснятина: самодельный сыр нежнее магазинного адыгейского, с легкой кислинкой, упругой текстурой и пряным чесночным ароматом. Внутри он гомогенный, без следов сыворотки, нарезается аккуратными слайсами и плавится не хуже покупного. Этот сыр идеален для утренних бутербродов, овощных салатов, пасты или просто как полезный перекус. Вы точно будете знать его состав — без консервантов, загустителей и пальмового масла.

Готовится из двух литров молока за 20 минут, затем ночь в холодильнике под прессом. Для приготовления вам понадобится: 2 литра молока (жирностью от 3,2%, лучше фермерского), 2 лимона, 1 головка чеснока. Кастрюлю с молоком поставьте на средний огонь. Нагревайте, почти до кипения, но не дайте закипеть. Выжмите сок из лимонов, процедите. Влейте сок в горячее молоко, перемешайте — начнется сворачивание. Чеснок очистите и натрите на мелкой терке.

Когда масса отделится от сыворотки, добавьте чеснок, перемешайте. Варите 7 минут. Застелите дуршлаг двойным слоем марли, переложите сырную массу. Соберите марлю в узел, положите сверху гнет (например, литровую банку с водой). Уберите в холодильник на ночь. Утром разверните марлю — сыр готов. Храните в рассоле или в закрытой емкости в холодильнике до 5 дней.

