Два литра молока и чеснок — на завтрак подаю плотный, упругий сыр с кислинкой и чесночным ароматом. Вкуснее магазинного и без химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Это гениально простой рецепт домашнего сыра для тех, кто любит натуральные продукты, но боится сложных сыроварен. Никаких заквасок и сычужных ферментов — только молоко, лимоны и чеснок.

Получается обалденная вкуснятина: самодельный сыр нежнее магазинного адыгейского, с легкой кислинкой, упругой текстурой и пряным чесночным ароматом. Внутри он гомогенный, без следов сыворотки, нарезается аккуратными слайсами и плавится не хуже покупного. Этот сыр идеален для утренних бутербродов, овощных салатов, пасты или просто как полезный перекус. Вы точно будете знать его состав — без консервантов, загустителей и пальмового масла.

Готовится из двух литров молока за 20 минут, затем ночь в холодильнике под прессом. Для приготовления вам понадобится: 2 литра молока (жирностью от 3,2%, лучше фермерского), 2 лимона, 1 головка чеснока. Кастрюлю с молоком поставьте на средний огонь. Нагревайте, почти до кипения, но не дайте закипеть. Выжмите сок из лимонов, процедите. Влейте сок в горячее молоко, перемешайте — начнется сворачивание. Чеснок очистите и натрите на мелкой терке.

Когда масса отделится от сыворотки, добавьте чеснок, перемешайте. Варите 7 минут. Застелите дуршлаг двойным слоем марли, переложите сырную массу. Соберите марлю в узел, положите сверху гнет (например, литровую банку с водой). Уберите в холодильник на ночь. Утром разверните марлю — сыр готов. Храните в рассоле или в закрытой емкости в холодильнике до 5 дней.

Проверено редакцией
Смешиваю 3 яйца и пол-литра молока: блины «Бархат» пеку постоянно — секрет в 2 ложках разного масла
Кидаю какао в молоко и варю желейные конфеты: без сахара и лишних калорий — нежность, которая тает во рту
На пикники езжу только ради этих хачапури: рецепт до невозможности прост — сыр и пласт слоеного теста
Забудьте о банальном шашлыке: топ-3 необычных блюда на мангале
Кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
