Общество

Два клирика РПЦ скончались от коронавируса

22:03, 13 мая 2020
Алексий Пеньков Алексий Пеньков Фото: paraskevo.ru

Представители РПЦ сообщили о гибели двух клириков от коронавирусной инфекции. В частности, скончались иеромонах Пётр Грибов и протоиерей Алексий Пеньков.

13 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове (Москва) и иеромонах Пётр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии, — цитирует сообщение РПЦ ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, в РПЦ неоднократно призывали верующих не критиковать меры по борьбе с коронавирусом.

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