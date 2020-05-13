Два клирика РПЦ скончались от коронавируса

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Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году в один субъект Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.

По его словам, вопрос об объединении обсуждался уже несколько лет, но не выносился для публичной дискуссии. Надо вернуть опять для обсуждения Большой Тюменской области, поставить этот вопрос на референдум, на...