Два клирика РПЦ скончались от коронавируса

Представители РПЦ сообщили о гибели двух клириков от коронавирусной инфекции. В частности, скончались иеромонах Пётр Грибов и протоиерей Алексий Пеньков.
13 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались протоиерей Алексий Пеньков, клирик храма Троицы Живоначальной в Конькове (Москва) и иеромонах Пётр (Грибов), клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии, — цитирует сообщение РПЦ ТАСС.
Как сообщал NEWS.ru, в РПЦ неоднократно призывали верующих не критиковать меры по борьбе с коронавирусом.