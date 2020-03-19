https://static.news.ru/photo/da81a1de-69d2-11ea-a3b9-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верующим в период эпидемии не стоит критиковать рекомендуемые меры по борьбе с распространением коронавируса и ссориться друг с другом из-за разного отношения к ним. С таким заявлением выступил глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон.

Он напомнил, что в данный момент у православных продолжается Великий пост. Это время, как подчеркнул Пантелеимон, всегда является периодом испытаний, но сейчас — это испытание вдвойне. По слова главы синодального отдела патриархата, плохо, когда человек в такие сложные дни думает только о себе и какой-то «своей правде».

К сожалению, я замечаю, как сейчас некоторые люди иногда начинают нервничать, становятся мнительными, обвиняют друг друга в нарушении эпидемиологических правил, начинают критиковать рекомендуемые меры по уменьшению распространения инфекции, забывают о послушании и о любви, — приводятся слова Пантелеимона на сайте отдела.

Как ранее писал NEWS.ru, в Русской православной церкви (РПЦ) призвали не опасаться коронавируса и предложили несколько способов для избавления от тревожных мыслей.