Два человека пострадали в Липецке в ДТП с автобусом

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В Липецке автобус пробил дорожное ограждение и врезался в фонарный столб, двоих пассажиров госпитализировали. Об этом сообщил портал GOROD48 со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительным данным, 39-летнему водителю автобуса стало плохо за рулём. Ему оказана медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась. От удара со столба свалился светильник.

Получила травму 62-летняя пассажирка автобуса и 20-летний парень, они госпитализированы. Всего в салоне находилось 15 человек, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в восемь утра. Отмечается, что у водителя это был первый рейс за сегодняшний день.

Ранее в Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами. Были госпитализированы 10 человек.