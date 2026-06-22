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22 июня 2026 в 14:14

Думал, зеленые щи — это скучно. Пока не попробовал вариант со шпинатом

Фото: D-NEWS.ru
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Банальный куриный суп мне надоел. А вот этот — со шпинатом и яичными ниточками — стал моим фаворитом за легкость и свежий вкус.

Ингредиенты

Куриная грудка — 500 г, шпинат — 150 г, картофель — 3 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., яйцо куриное — 2 шт., масло растительное рафинированное — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, лавровый лист — 2 шт., укроп — 2 веточки, сметана 20% — для подачи.

Как готовлю

Сначала варю куриную грудку: заливаю водой, довожу до кипения, снимаю пену и варю ровно 30 минут. Достаю мясо, даю остыть, нарезаю кубиками, а бульон процеживаю и солю. Тем временем чищу картошку, режу кубиками и кидаю в кипящий бульон на 10 минут. Лук с морковью пассерую на масле 5–7 минут, отправляю к картошке.

Важно не переварить шпинат: режу его полосками, бросаю в суп и варю 5 минут. Взбиваю вилкой яйца, тонкой струйкой вливаю в кипящий суп при активном помешивании — получаются те самые кудрявые ниточки. Возвращаю курицу, добавляю перец, лавровый лист, даю настояться 10 минут под крышкой. Подаю со сметаной и рубленым укропом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Самое приятное открытие: на второй день суп настоялся и стал еще вкуснее, шпинат отдал весь цвет бульону. Советую подавать с ломтиком лимона — он освежает и не дает супу быть пресным.

Проверено редакцией
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