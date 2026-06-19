Думал, что на фуршете главное мясо. Ошибался. Теперь это лакомство улетает первым

Хочешь удивить гостей без слез над духовкой? Я покажу, как из клубники и маскарпоне сделать конфетку, которую сметут первой.
Ингредиенты
Клубника — 500 г, сыр маскарпоне — 200 г, какао-порошок — 2 ст. л., сахарная пудра — 2 ст. л., цедра апельсина — 1 шт.
Как готовлю
Сначала мою клубнику, сушу ее насухо и аккуратно срезаю чашелистики. Тем временем миксером взбиваю маскарпоне с какао и сахарной пудрой, пока масса не станет гладкой, как шелк.
Самое сложное — это апельсиновая цедра: я срезаю ее овощечисткой тонкими полосками, а потом режу их на тонкие соломинки.
Затем заряжаю шоколадный крем в кондитерский мешок с фигурной насадкой и выдавливаю на каждую ягодку розочку. Обматываю ее полоской цедры — и все, высаживаю красавиц на зубочистки.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Собрал за 20 минут, думал — ерунда, а гости съели все за минуту и попросили добавки домой. Меня поразило, как какао с маскарпоне превратили обычную клубнику в конфетку ресторанного уровня. Совет: не жалейте шоколада для посыпки — хрустящая корочка делает текстуру бомбической.