https://static.news.ru/photo/c0296f8e-4e65-11ea-90c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Госдумы рассмотрит вопрос о продлении срока внесения поправок в Конституцию. Это предполагается сделать ко второму чтению законопроекта об изменениях в главном законе страны, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

На ближайшем заседании Совета Думы 17 февраля этот вопрос будет рассмотрен, — приводит его слова ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин прокомментировал работу над поправками в Конституцию. Он заявил, что число предложений является серьёзным вызовом. По словам главы государства, от россиян поступило больше 500 идей.

Накануне профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции. Одним из ключевых изменений будет норма о лишении неприкосновенности экс-президента.