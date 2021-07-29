Дугин: кто-то выполняет заказ, раздувая новость о моём штрафе

За «раздуванием» новости о штрафе философа и публициста Александра Дугина скрывается чей-то «заказ». Об этом Дугин заявил NEWS.ru. Философа оштрафовали на 2 тыс. рублей за упоминание «Правого сектора»* без сноски о том, что организация признана экстремистской.

Об этом пишут и интересуются так, как будто это что-то значительное, хотя это всё равно, что интересоваться тем, что мне был выписан штраф за превышение скорости, — считает философ.

По словам Дугина, он не знает, кто может раздувать скандал, но у него «много врагов». При этом публицист отметил, что к Роскомнадзору у него претензий нет и он не будет оспаривать штраф.

Произошла техническая ошибка, недосмотр, который Роскомнадзор заметил и правильно сделал. Я первый сторонник того, чтобы соблюдались законы России. Могу и больше заплатить Роскомнадзору за бдительность. Все признанные террористическими у нас организации должны упоминаться со сноской, — сказал философ.

Ранее Александр Дугин ответил оперной певице Любови Казарновской, выступившей с заявлением об угрозе цифровизации и превращения людей в биороботов. Философ согласился с певицей в том, что обществу необходимо «проснуться».

* Организация признана в России экстремистской, её деятельность запрещена.