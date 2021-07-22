Дудь прибыл в суд для рассмотрения дела о пропаганде наркотиков

Журналист и блогер Юрий Дудь приехал приехал в Зюзинский суд, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT. Начинается рассмотрение его дела о пропаганде наркотиков после интервью с украинским блогером Ивангаем и российским музыкантом Моргенштерном.

Потребовала проверить видеоролики Юрия Дудя Лига безопасного интернета. Её цель — противодействие «опасному контенту». Например, эта организация просила Роскомнадзор замедлить скорость доступа к TikTo из-за контента с информацией о суицидах, пропагандой наркотиков и оскорблением чувств верующих. В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязи, МВД и думской Комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Организацией руководит Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной.

Внимание к пропаганде в роликах Юрия Дудя связано с тем, что основная аудитория его YouTube-канала — дети и подростки, считает Екатерина Мизулина.

Она также сообщила, что судебные экспертизы, проведённые в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух видеороликах.