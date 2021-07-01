TikTok ответил Мизулиной на претензии к модерации контента

Администрация социальной сети TikTok прокомментировала жалобу директора Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной, которая потребовала замедлить трафик сервиса, передаёт «Дождь».

В пресс-службе компании отметили , что за первый квартал 2021 года Россия стала четвёртой страной мира по количеству удалённого контента. Администрация удалила из соцсети больше 3,7 млн роликов, а всего в мире удалили почти 62 млн видео. Кроме того, в России удалили больше 11 тысяч аккаунтов.

При этом 82% видеороликов удалили до того, как кто-то смог их увидеть, а 91% пропал из сервиса до того, как на них пожаловались. В компании отметили, что модерируют контент как автоматически, так и вручную.

Ранее Лига безопасного Интернета попросила Роскомнадзор замедлить скорость доступа к TikTok. Мизулина объяснила это наличием на платформе запрещённого контента, среди которого информация о суицидах, пропаганда наркотиков и оскорбление чувств верующих, пишет ТАСС.

Лига безопасного интернета, как сказано на её сайте, — одна из самых крупных и авторитетных организаций в России, цель которой — выявление и противодействие «опасному контенту». В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязи, МВД и думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

1 июня в Зюзинский суд Москвы снова поступило дело в отношении журналиста Юрия Дудя, которого обвиняют в пропаганде наркотиков в нескольких его интервью. С жалобой на Дудя обратилась Лига безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина, дочь экс-сенатора Елены Мизулиной. Речь идёт об интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.