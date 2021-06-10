Экспертиза подтвердила, что Дудь вёл пропаганду наркотиков

https://static.news.ru/photo/9d347312-c9ec-11eb-9c95-96000091f725_660.jpg Юрий Дудь Фото: yurydud/instagram.com

В Зюзинский районный суд Москвы поступили материалы административного дела по пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя. Об этом сообщила директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, пишет ТАСС.

Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведённые в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя, — цитирует её агентство.

Она добавила, что материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения.

Лига безопасного Интернета, как сказано на её сайте, — одна из самых крупных и авторитетных организаций в России, цель которой — выявление и противодействие «опасному контенту». В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязи, МВД и думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Екатерина Мизулина ранее рассказала, что блогеры должны более ответственно относиться к своему контенту, особенно если их аудитория многомиллионная.