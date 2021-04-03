Дудя просят проверить на пропаганду наркотиков

https://static.news.ru/photo/4278654a-51f3-11ea-9a69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Программу известного российского блогера Юрия Дудя на YouTube просят проверить на пропаганду наркотиков. С таким заявлением в МВД обратилась Лига безопасного интернета.

Глава организации Екатерина Мизулина рассказала, что блогеры должны более ответственно относиться к своему контенту, особенно если их аудитория многомиллионная.

Волонтёры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду запрещённых веществ в одном из интервью Юрия Дудя. В связи с этим организация обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, — сказала Мизулина.

Она отметила, что большинство подписчиков Дудя — дети и подростки. Об этом пишет «Говорит Москва».

Лига безопасного интернета, как сказано на её сайте, — одна из самых крупных и авторитетных организаций в России, цель которой — выявление и противодействие «опасному контенту». В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязи, МВД и думской Комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее NEWS.ru писал, что один из известных исследовательских холдингов составил рейтинг блогеров, которые пользуются наибольшим доверием среди россиян. Первую строчку топ-10 занимает Юрий Дудь, вторую и третью — Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева.