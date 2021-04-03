ДТП с машиной каршеринга в Москве произошло из-за выезда на «встречку»

https://static.news.ru/photo/d941aade-94a7-11eb-be1f-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

ДТП на юге Москвы, унёсшее жизни двух человек, произошло из-за выезда на полосу встречного движения автомобиля каршеринга.

Как сообщалось, в ДТП с автомобилями такси и каршеринга на улице Орджоникидзе погибли два человека.

По предварительным данным, водитель автомобиля краткосрочной аренды выехал на полосу встречного движения, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГИБДД.

Ранее NEWS.ru писал, что в Пермском крае водитель сбил насмерть девятилетнего ребёнка. Мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии. Не справившись с управлением, он допустил наезд на несовершеннолетнего. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Нижнем Новгороде суд приговорил к восьми годам колонии сына генерал-майора юстиции, сбившего на автомобиле группу детей, которые шли в театр. В результате ДТП пострадали девять несовершеннолетних и трое взрослых.