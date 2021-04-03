ДТП с машиной каршеринга в Москве произошло из-за выезда на «встречку»

ДТП на юге Москвы, унёсшее жизни двух человек, произошло из-за выезда на полосу встречного движения автомобиля каршеринга.
Как сообщалось, в ДТП с автомобилями такси и каршеринга на улице Орджоникидзе погибли два человека.
По предварительным данным, водитель автомобиля краткосрочной аренды выехал на полосу встречного движения, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГИБДД.
Ранее NEWS.ru писал, что в Пермском крае водитель сбил насмерть девятилетнего ребёнка. Мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии. Не справившись с управлением, он допустил наезд на несовершеннолетнего. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия.
В Нижнем Новгороде суд приговорил к восьми годам колонии сына генерал-майора юстиции, сбившего на автомобиле группу детей, которые шли в театр. В результате ДТП пострадали девять несовершеннолетних и трое взрослых.
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