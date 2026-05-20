20 мая 2026 в 13:49

Друзья думали, что я купил шашлык в ресторане. Пришлось признаться: это мой секретный маринад

Фото: D-NEWS.ru
Этот маринад я придумал случайно, когда в холодильнике остались только соевый соус, кетчуп и горчица. Результат превзошел все ожидания — курица получается сочной, с легкой остринкой и карамельной корочкой.

Ингредиенты

Кетчуп — 3 ст. л., соевый соус — 3 ст. л., острый соус чили с чесноком — 1 ст. л., дижонская горчица — 1 ст. л., коричневый сахар — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., чеснок — 3 зубчика.

Как готовлю

Сначала я бросаю в миску кетчуп, соевый и чили соусы, добавляю горчицу, сахар и лимонный сок. Чеснок давлю через пресс прямо туда же, чтобы не возиться с доской. Все это мешаю венчиком пару минут, пока масса не станет однородной. Пробую на вкус — если не хватает соли или сладости, добавляю по чуть-чуть. Заливаю маринадом курицу, закрываю крышкой и убираю в холодильник на 3 часа, а лучше на ночь. Потом просто жарю на гриле или сковороде — мясо получается сочным, с аппетитной корочкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я ожидал чего-то обычного, но результат меня просто сразил. Курица получилась с хрустящей карамельной корочкой, а внутри — невероятно сочная, прямо тает во рту.

Особенно порадовала остринка чили, которая не перебивает, а дополняет вкус. Мой совет: подавайте с долькой лимона, чтобы подчеркнуть кислинку маринада.

Проверено редакцией
Россиянам объяснили, почему нельзя модернизировать рынок ЖКХ
Дмитрий Демичев
