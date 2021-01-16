Соболь и брата Навального задержали во Внуково

https://static.news.ru/photo/f3134bb2-58d8-11eb-9459-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Силовики задержали в аэропорту Внуково юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, менеджера по проектам ФБК Руслана Шаведдинова, активиста Константина Котова и брата политика Алексея Навального Олега.

Они прибыли в воздушную гавань, чтобы встретить прилетающего из Германии оппозиционера. Задержанные находились в кафе, которое располагается в терминале для внутренних рейсов. Видео с задержанием сотрудников ФБК смотрите в Telegram-канале NEWS.ru.

Также полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Влада Докшина, помощника Навального Илью Пахомова, менеджера штаба Навального Анастасию Кадетову и юриста ФБК Алексея Молокоедова.

Самолёт с Навальным на борту должен прибыть во Внуково в 19:43.

Ранее NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.

Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылететь в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».