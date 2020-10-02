Друг Конкина о состоянии артиста после смерти дочери: «Он слёг и не встаёт»

https://static.news.ru/photo/87a09200-04a9-11eb-9361-fa163e074e61_660.jpg Владимир Конкин Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Заслуженный артист России Владимир Конкин, узнав о смерти 32-летней дочери Софии, выгнал всех родственников из своей квартиры. Он решил остаться со своим горем наедине.

Владимир Алексеевич слёг, он даже не встаёт. Всех друзей и родных попросил оставить его на время, хочет побыть один. Мы за него, конечно, очень переживаем. Как-никак, у него два клапана в сердце стоят, — отметил друг актёра Алексей Лобарёв.

Сам он считает, что сожитель Софии может быть причастен к случившемуся. Мужчина жил с девушкой три месяца. Их отношения были далеки от идеала, сообщает StarHit.

32-летняя София 22 сентября ушла в фитнес-центр поплавать в бассейне, однако домой она не вернулась. Вместо этого девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу прямо из фитнес-клуба поздно ночью. Врачи делали всё возможное, однако спасти Софию не удалось. По предварительным данным, она умерла из-за отказа почек в результате утопления в пресной воде. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как писал NEWS.ru, гражданский муж Софии Конкиной, утонувшей в бассейне дочери актёра Владимира Конкина, может быть виновен в смерти девушки. Такое мнение высказала адвокат семьи Юлия Нитченко.