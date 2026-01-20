Дрожжи, сахар и немного тепла. Готовлю те самые плюшки из детства — пушистые и без заморочек

Беру молоко, муку и дрожжи — готовлю те плюшки, от запаха которых все сбегутся на кухню. Это проще, чем кажется, а в итоге — душевная выпечка, ради которой стоит забыть о диете.

Получается волшебная вкуснятина: невероятно воздушные, пористые булочки с нежной молочной сладостью и мягчайшей мякотью, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл теплого молока, 100 г сахара, 2 ч. л. сухих дрожжей, 100 г растопленного сливочного масла, 1 ч. л. соли, около 800–900 г муки, 1 яйцо для смазки. В теплом молоке растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до пенки. Добавьте масло, соль и постепенно вводите муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Вымешивайте его 10–15 минут, пока оно не станет гладким. Накройте и поставьте в тепло на 1–1,5 часа, пока объем не удвоится. Обомните тесто, разделите на части, сформируйте плюшки и выложите на противень. Дайте расстояться 30 минут. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

