Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 14:30

Дрожжи, сахар и немного тепла. Готовлю те самые плюшки из детства — пушистые и без заморочек

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Беру молоко, муку и дрожжи — готовлю те плюшки, от запаха которых все сбегутся на кухню. Это проще, чем кажется, а в итоге — душевная выпечка, ради которой стоит забыть о диете.

Получается волшебная вкуснятина: невероятно воздушные, пористые булочки с нежной молочной сладостью и мягчайшей мякотью, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл теплого молока, 100 г сахара, 2 ч. л. сухих дрожжей, 100 г растопленного сливочного масла, 1 ч. л. соли, около 800–900 г муки, 1 яйцо для смазки. В теплом молоке растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут до пенки. Добавьте масло, соль и постепенно вводите муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Вымешивайте его 10–15 минут, пока оно не станет гладким. Накройте и поставьте в тепло на 1–1,5 часа, пока объем не удвоится. Обомните тесто, разделите на части, сформируйте плюшки и выложите на противень. Дайте расстояться 30 минут. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Творожное печенье на скорую руку: яблоко, мука и 15 минут. Рассыпчатые облачка к чаю
Общество
Творожное печенье на скорую руку: яблоко, мука и 15 минут. Рассыпчатые облачка к чаю
Беру майонез и готовлю кексы за 20 минут: простой рецепт с многочисленными версиями начинок
Общество
Беру майонез и готовлю кексы за 20 минут: простой рецепт с многочисленными версиями начинок
Обычную запеканку не признаю. Готовлю краковскую бабку с колбасой и майораном — аромат детства и деревенского стола
Общество
Обычную запеканку не признаю. Готовлю краковскую бабку с колбасой и майораном — аромат детства и деревенского стола
Лавровый лист на максимум: как заморозка превращает обычную приправу в ароматную бомбу
Общество
Лавровый лист на максимум: как заморозка превращает обычную приправу в ароматную бомбу
«Зимняя вишня» на Новый год: готовим без суматохи 31 декабря — упрощенный рецепт «Анны Павловы»
Общество
«Зимняя вишня» на Новый год: готовим без суматохи 31 декабря — упрощенный рецепт «Анны Павловы»
выпечка
кулинария
чаепития
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе пообещали «не начинать драку» с США из-за Гренландии
Любовник, слова о смерти, критика Хаматовой: как живет Татьяна Васильева
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.