Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 14:29

Драная пицца «От Батьки» — эту вкусноту съедают, едва достаю из духовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Драная пицца «От Батьки» — это необычный вариант любимого блюда с хрустящей картофельной основой. Всего несколько простых ингредиентов и полчаса времени — и у вас на столе ароматная, сытная пицца, которую съедят моментально.

Для основы натрите 5 картофелин, добавьте 2 яйца, 2 ст. л. муки, 3 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и выложите тонким слоем на противень. Запекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистой корочки. Пока основа готовится, смешайте сметану с майонезом для соуса.

На готовую картофельную основу нанесите соус, выложите 150 г моцареллы и несколько ломтиков прошутто. Запекайте еще 5–7 минут до расплавления сыра. Готовую пиццу украсьте руколой и зеленым луком. Подавайте горячей — хрустящая картофельная корочка в сочетании с нежной сырной начинкой покорит всех!

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рецепты
пиццы
картофель
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России прокомментировали планы ЕС увеличить военную помощь Украине
«Не согласуются с нормами морали»: в СФ осудили слова Зеленского о Крыме
Украина показала новую ракету с дальностью поражения до 1000 км
Астрономы опасаются угрозы за краем солнечного диска
Сенатор объяснил, как Трамп совмещает продажу ракет и стремление к миру
Краснов подал заявку на вакансию главы Верховного суда
Киркорову предложили уехать из России
Юрист рассказала, как избежать ловушек банков при подписании договора
Сын Кадырова получил еще одну медаль
В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ
Задержан четвертый фигурант по делу об убийстве футболиста Ерошевича
Культуролог прокомментировала новый закон о прокате фильмов
Диброва ответила на вопросы о жене возлюбленного Романа Товстика
В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где прогремел взрыв
Знаменитый экс-теннисист объяснил ранний вылет Медведева с US Open
Военэксперт ответил, какие объекты Украины должны стать военными целями РФ
Альпинист дал советы, как не нарваться на неопытного горного гида
Политолог спрогнозировал реакцию Венгрии на хамство Зеленского
Россиянам рассказали о последствиях сильной вспышки на Солнце
Новый беспилотник «Квазимачта» получил бесконечное время полета
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.