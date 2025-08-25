Драная пицца «От Батьки» — эту вкусноту съедают, едва достаю из духовки

Драная пицца «От Батьки» — это необычный вариант любимого блюда с хрустящей картофельной основой. Всего несколько простых ингредиентов и полчаса времени — и у вас на столе ароматная, сытная пицца, которую съедят моментально.

Для основы натрите 5 картофелин, добавьте 2 яйца, 2 ст. л. муки, 3 измельченных зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте и выложите тонким слоем на противень. Запекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистой корочки. Пока основа готовится, смешайте сметану с майонезом для соуса.

На готовую картофельную основу нанесите соус, выложите 150 г моцареллы и несколько ломтиков прошутто. Запекайте еще 5–7 минут до расплавления сыра. Готовую пиццу украсьте руколой и зеленым луком. Подавайте горячей — хрустящая картофельная корочка в сочетании с нежной сырной начинкой покорит всех!

