Драка известного российского ведущего с работником фастфуда попала на видео

https://static.news.ru/photo/4c09def6-dd65-11ea-9318-fa163e074e61_660.jpg Артур Цветков Фото: vj_archi/vk.com

Известный российский телеведущий MTV и «Муз-ТВ» Archie (Артур Цветков) подрался с работником фастфуда в Москве.

По словам сотрудника заведения, инцидент произошёл 11 августа. Цветков начал грубить персоналу из-за просьбы надеть защитную маску, а затем напал на одного из работников. На опубликованном видео ведущий оскорбляет мужчину и угрожает ему депортацией из России, передаёт Lenta.ru.

Я тебя депортирую из страны. Ты знаешь с кем ты говоришь? Ты откуда здесь взялся? — сказал Цветков.

На видео видно, как мужчины начали драться. Позднее ведущий вызвал полицейских и написал заявление. Этот момент также попал на видео. В социальной сети шоумен подтвердил, что дело передано в МВД.

По его словам, с ним связался владелец заведения и принёс извинения за поведение сотрудника. Цветков добавил, что повар вообще не имеет права разговаривать с гостями заведения, так как должен находиться на рабочем месте.

40-летний Артур Цветков — актёр, ведущий и виджей. Сначала он работал корреспондентом на «Муз-ТВ», затем с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым вёл программу «Натуральный обмен», а с ведущими Василием Куйбаром и Алексом Ди — «МузZone». Популярность приобрёл, когда стал ведущим программы «Элементарный секс» на MTV.

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