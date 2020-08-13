Общество

Драка известного российского ведущего с работником фастфуда попала на видео

15:52, 13 августа 2020
Артур Цветков Артур Цветков Фото: vj_archi/vk.com

Известный российский телеведущий MTV и «Муз-ТВ» Archie (Артур Цветков) подрался с работником фастфуда в Москве.

По словам сотрудника заведения, инцидент произошёл 11 августа. Цветков начал грубить персоналу из-за просьбы надеть защитную маску, а затем напал на одного из работников. На опубликованном видео ведущий оскорбляет мужчину и угрожает ему депортацией из России, передаёт Lenta.ru.

Я тебя депортирую из страны. Ты знаешь с кем ты говоришь? Ты откуда здесь взялся? — сказал Цветков.

На видео видно, как мужчины начали драться. Позднее ведущий вызвал полицейских и написал заявление. Этот момент также попал на видео. В социальной сети шоумен подтвердил, что дело передано в МВД.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐºÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾ ÑÐ¾ Ð½Ðµ Ð½ÑÐ°Ð²Ð¸ÑÑÑ, Ð Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð° Ð²Ð°Ñ Ð¶Ð´ÐµÑ. ÐÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑÐµ Ð¿Ð¸ÑÐ°ÑÑ Ð¸ Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¸ÑÑ Ð²ÑÐµ ÑÑÐ¾ ÑÐ³Ð¾Ð´Ð½Ð¾, Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð°Ð»Ð¸ Ð²ÑÐµÐ³Ð´Ð° ÐµÑÑÑ Ð´Ð²Ðµ ÑÑÐ¾ÑÐ¾Ð½Ñ! Ð¯ Ð±ÑÐ» Ð¸ Ð¾ÑÑÐ°ÑÑÑ Ð¿ÑÐ¸ ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¼ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¸.#vjarchi ÑÑÐ¾ Ð´ÐµÐ»Ð¾ Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¾ Ð² ÐÐ¾Ð»Ð¸ÑÐ¸Ñ

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Vj ArchiÐµ | ÐÑÑÑÑ Ð¦Ð²ÐµÑÐºÐ¾Ð² (@vjarchi)

По его словам, с ним связался владелец заведения и принёс извинения за поведение сотрудника. Цветков добавил, что повар вообще не имеет права разговаривать с гостями заведения, так как должен находиться на рабочем месте.

40-летний Артур Цветков — актёр, ведущий и виджей. Сначала он работал корреспондентом на «Муз-ТВ», затем с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым вёл программу «Натуральный обмен», а с ведущими Василием Куйбаром и Алексом Ди — «МузZone». Популярность приобрёл, когда стал ведущим программы «Элементарный секс» на MTV.

Ранее NEWS.ru писал, что сын российского музыкального продюсера Бари Алибасова напал на экс-директора группы «На-На» Андрея Назарова и избил его.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях