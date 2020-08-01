Сын Бари Алибасова избил бывшего директора группы «На-На»

https://static.news.ru/photo/b6e2d8a8-d3ed-11ea-9cd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/barialibasovjr

Тридцатичетырёхлетний сын российского музыкального продюсера Бари Алибасова напал на экс-директора группы «На-На» Андрея Назарова и избил его.

Инцидент произошёл на съёмочной площадке. Во время работы над фильмом про Бари Алибасова в его адрес посыпались обвинения и оскорбления. Сыну за отца стало обидно, и он нанёс несколько ударов Назарову, который упал и потерял сознание, передаёт Teleprogramma.pro.

Экс-директор написал заявление на Бари Алибасова — младшего в правоохранительные органы. Теперь нападавшему грозит обвинение по статье за причинение лёгкого вреда здоровью, санкция которой предусматривает до трёх месяцев изолятора или штраф в размере 80 тыс. рублей.

Ранее сын Алибасова устроил драку на съёмках одного из телевизионных шоу. Возможной причиной конфликта стали критические заявления семейного стоматолога Артура Пинхасова. В какой-то момент мужчины начали драться, повалили друг друга на пол. Потасовка сопровождалась нецензурной бранью, писал NEWS.ru.