Драгоценности на 160 млн рублей нашли в казанском лесу

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Полицейские в Татарстане нашли четыре мешка с драгоценностями на общую сумму свыше 160 млн рублей. Бриллианты и украшения были похищены в 2018 году после выставки в Казани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Клад обнаружили в лесополосе одного из районов столицы Татарстана. Там его закопал грабитель из Колумбии. Одну из ювелирных компаний он лишил драгоценностей при их погрузке после выставки на территории Казанской ярмарки. О пропаже охрана узнала только в аэропорту.

Личность предполагаемого похитителя вскоре установили, им оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. Следователи считают, что он участвовал в упаковке багажа. Мужчину задержали на территории Аргентины в сентябре 2019 года, в марте 2021 года его экстрадировали в Россию.

Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности, — пояснила Волк.

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