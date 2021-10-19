«Доставят силой»: адвокат рассказал, чем грозит Собчак неявка к следователю

Адвокат АБ «Правовой статус» Алексей Иванов рассказал, что ждёт Ксению Собчак, если она будет игнорировать повестки следователя. Телезвезда после смертельного ДТП в Сочи улетела за границу при том, что на 21 октября у неё назначена встреча с сотрудниками ГИБДД, сообщает «Комсомольская правда — Краснодар».

Следователи уже начали восстанавливать картину происшествия, но для полной картины событий трагического вечера 9 октября им не хватает свидетельских показаний Ксении Собчак. В частности, следователи хотели бы получить ответ на вопрос, не повлияла ли телеведущая на поведение водителя Mercedes Олега Цоя. Но, судя по всему, Собчак не собирается приезжать в Сочи.

Если уголовное дело возбуждено и в его рамках определён статус всех участников аварии — кто свидетель, кто подозреваемый, кто обвиняемый, — то явка всех этих людей на допросы обязательна. При условии, конечно, что все они должным образом оповещены о необходимости такой явки, — пояснил изданию адвокат.

Однако, если ведущая будет игнорировать вызовы к следователю, её могут доставить силой.

Если такая повестка была свидетелем получена и он (она) не явится к месту проведения следственных действий без уважительной причины, то его могут доставить туда силой. Привезут под конвоем под белы рученьки. Такое право прописано в законодательстве, — добавил юрист.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Собчак решила улететь из России. Светская львица прошла паспортный контроль в аэропорту Шереметьево для вылета в Париж.