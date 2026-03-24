Достаньте любые ягоды из морозилки и купите пачку творога — творожная галета, в которую вы влюбитесь с первого кусочка

Никто не верит, что такой десерт может быть одновременно легким и таким вкусным. Получается нежная, слегка хрустящая галета с мягкой творожной основой и сочной ягодной начинкой: йогурт дает кремовую текстуру, а ягоды добавляют приятную кислинку — идеальный баланс без лишнего сахара.

Ингредиенты: творог (5% или обезжиренный) — 150 г, яйцо — 1 шт., мука (например рисовая) — 90–100 г, разрыхлитель — 0,5 ч. л., соль — щепотка, эритрит или подсластитель — 1/2 ч. л., греческий йогурт — 2 ст. л., ягоды любые замороженные — 70–100 г, желток — 1 шт., миндальные лепестки — по вкусу.

В миске смешайте творог, яйцо, соль и подсластитель, затем добавьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто — оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Переложите тесто на пергамент и сформируйте круглую лепешку. В центр выложите йогурт и ягоды, при желании добавьте немного подсластителя. Края аккуратно заверните внутрь, формируя галету. Смажьте их желтком, посыпьте миндальными лепестками и отправьте в духовку при 180 °С на 25–30 минут до румяной корочки.

