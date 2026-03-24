Психолог объяснила, почему хейтят Лерчек

Блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) могут хейтить из-за того, что многим людям, столкнувшимся в своей жизни с онкологией, не нравится ее борьба с болезнью «на публику», предположила в беседе с NEWS.ru психолог Анна Рязанцева. По ее мнению, наиболее негативно реагируют на Лерчек те, кто потерял близких, страдавших онкологией, и еще эмоционально не пережил утрату.

У кого много непрожитых эмоций по поводу утраты близкого, кто застрял в фазе гнева, обрушиваются на того, кто показушно борется с болезнью. Люди понимают, что возможности в борьбе с болезнью их близких и блогеров, которые закрывают долги в 176 млн рублей, несопоставимы. Это рождает агрессию, — сказала Рязанцева.

Психолог также связала хейт Лерчек с кризисом доверия к блогерам, которые каждое большое событие своей жизни выносят на публику и зарабатывают на этом.

Мы видим, как блогеры рыдают о расставании или проводят гендер-пати, а потом продают свои услуги. Они попадают в болевые точки аудитории, чтобы лучше было продать. Люди не верят, потому что видят хайп на событиях, — пояснила специалист.

Ранее возлюбленный Лерчек, хореограф Луис Сквиччиарини, сообщил, что страдающая онкологией желудка четвертой стадии Чекалина запустит новый бренд, это будет новая линейка уходовой косметики. По словам мужчины, он помогал невесте начать все с нуля.