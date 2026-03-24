Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 18:10

Психолог объяснила, почему хейтят Лерчек

Психолог Рязанцева: столкнувшимся с раком не нравится подача болезни Лерчек

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) могут хейтить из-за того, что многим людям, столкнувшимся в своей жизни с онкологией, не нравится ее борьба с болезнью «на публику», предположила в беседе с NEWS.ru психолог Анна Рязанцева. По ее мнению, наиболее негативно реагируют на Лерчек те, кто потерял близких, страдавших онкологией, и еще эмоционально не пережил утрату.

У кого много непрожитых эмоций по поводу утраты близкого, кто застрял в фазе гнева, обрушиваются на того, кто показушно борется с болезнью. Люди понимают, что возможности в борьбе с болезнью их близких и блогеров, которые закрывают долги в 176 млн рублей, несопоставимы. Это рождает агрессию, — сказала Рязанцева.

Психолог также связала хейт Лерчек с кризисом доверия к блогерам, которые каждое большое событие своей жизни выносят на публику и зарабатывают на этом.

Мы видим, как блогеры рыдают о расставании или проводят гендер-пати, а потом продают свои услуги. Они попадают в болевые точки аудитории, чтобы лучше было продать. Люди не верят, потому что видят хайп на событиях, — пояснила специалист.

Ранее возлюбленный Лерчек, хореограф Луис Сквиччиарини, сообщил, что страдающая онкологией желудка четвертой стадии Чекалина запустит новый бренд, это будет новая линейка уходовой косметики. По словам мужчины, он помогал невесте начать все с нуля.

Лерчек
блогеры
онкология
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл позицию Турции по нападению на Иран
Елена Зеленская поблагодарила пустое кресло вместо первой леди США
Минпромторг расширил список машин для такси
Востоковед раскрыл риски Саудовской Аравии от участия в войне с Ираном
КСИР показал, кто «хозяин» в Ормузском проливе
ВСУ нанесли повторный удар по предприятию в Курской области
Умер исполнитель роли Д’Артаньяна в спектакле «Легенда о мушкетерах»
В США раскрыли, как связываются Вашингтон и Тегеран
Роспотребнадзор принял меры после обнаружения нового случая оспы обезъян
Шойгу объявил о готовности преодолеть «авантюру США» вместе со странами юга
Знаменитый экс-теннисист объяснил причину спада 18-летней Андреевой
В МИД России раскрыли, на чьих руках на самом деле кровь мирных россиян
Жених Лерчек рассказал о ее состоянии во время лечения от рака
Кроссовер снес курьера на электросамокате в Екатеринбурге
СК раскрыл новые детали взрыва в жилом доме в Севастополе
Военэксперт раскрыл цель провокаций США и Израиля в войне с Ираном
«Эстонская реакция»: военэксперт о панике ВСУ из-за выхода РФ к Запорожью
Звезда итальянской эстрады умер на 92-м году жизни
На Украине подсчитали, сколько километров осталось ВС России до Запорожья
Пищевое отравление не пустило Собчак в Милан
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.