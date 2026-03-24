В ГД рассказали, как новый закон изменит контроль за муниципальной властью

Закон о надзоре за органами местного самоуправления вводит профилактические визиты в муниципалитеты, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он подчеркнул, что новые нормы создают единую систему правил для контроля.

Одно из заметных нововведений связано с внедрением риск-ориентированного подхода. Проверки перестают быть сплошными и превращаются в точечные. Контрольные органы будут обязаны оценивать реальные риски нарушений и выходить с мероприятиями только туда, где вероятность выше. Параллельно вводятся профилактические визиты, которые не несут карательной функции, а направлены на предупреждение нарушений до того, как они произойдут. При выдаче предписаний об устранении нарушений надзорные органы теперь обязаны учитывать специфику формирования местных бюджетов, особенности муниципальных закупок товаров, работ и услуг, а также процедуры проведения публичных слушаний и общественных обсуждений, — сказал Говырин.

Парламентарий отметил, что на практике федеральный проверяющий не сможет поставить нереальный срок исправления нарушения, игнорируя то, что у муниципалитета нет денег на немедленное исполнение или необходимы публичные процедуры. Также, по его словам, появляется механизм продления сроков исполнения предписаний и процедура досудебного обжалования.

Законопроект расширяет функционал единого реестра проверок и вводит право использовать в ходе контроля дополнительные информационные системы, в том числе региональные. Отдельно закрепляются профилактические мероприятия в рамках государственного контроля за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. Прописано и правило для случаев перераспределения полномочий. Если вопросы жизнеобеспечения населения передаются от муниципалитета на уровень субъекта РФ, то контроль будет осуществляться уже в отношении региональных органов власти и их должностных лиц, — объяснил Говырин.

Депутат уточнил, что закон вступает в силу с 1 января 2028 года. До 31 декабря 2028 года включительно, по его словам, контроль за муниципалами будет проводиться по прежним правилам, а все федеральные и региональные акты, регулирующие надзор за местной властью, должны быть приведены в соответствие с новым законом до 1 сентября 2028 года.

Ранее гендиректор Центра стратегических разработок Павел Смелов заявил, что значительный разрыв в развитии между Москвой, промышленными регионами и малыми городами требует индивидуального подхода к каждой территории. По его словам, такая ситуация типична для всех крупных стран с обширными территориями.