Экономист объяснил, почему мигрантам предлагают высокие зарплаты в РФ

Вакансии с окладами 250–380 тыс. рублей для приезжих объясняются статусом высококвалифицированных специалистов (ВКС) и дефицитом кадров, а вовсе не «щедротами» для мигрантов, заявил NEWS.ru экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев. По его словам, в этих цифрах нет ничего сенсационного — они отражают юридические нормы привлечения узких специалистов.

В данных о том, что отдельным иностранным работникам в России предлагают зарплаты до 380 тыс. рублей, нет ничего сенсационного. В российском законодательстве существует понятие «иностранный высококвалифицированный специалист» (ВКС). Их привлечение не квотируется, в отличие от продавцов или строителей. Для большинства ВКС установлена минимальная планка зарплаты — 250 тыс. рублей в месяц. При этом для резидентов особых экономических зон и IT-компаний порог может быть снижен до 83,5 тыс. рублей, а для технико-внедренческих зон — до 58,5 тыс. рублей, — сказал Николаев.

Экономист подчеркнул, что работодатель обязан обеспечить ВКС и членов его семьи добровольным медицинским страхованием, а также подать в МВД трудовой договор и документы, подтверждающие квалификацию сотрудника. По его словам, работодателям нужны хорошие специалисты и далеко не всегда вакансию можно заместить за счет россиянина.

Ранее сообщалось, что наиболее высокие зарплаты в России предлагают мигрантам на должности председателя правления — 380 тыс. рублей. Из данных Минтруда России следует, что менеджеру по образовательной деятельности платят почти 303 тыс. рублей, а директору по производству — 255 тыс. рублей.