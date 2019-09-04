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Руководство единственной больницы в челябинском городе Трехгорном уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина. По словам коллег, он поплатился за то, что поднял тему низких зарплат в медучреждении.

В отделении хирургии агентству «URA.RU» отставку заведующего подтвердили, но и.о. главврача больницы от комментариев отказался, сославшись на строгую установку никакой информации не давать. Хирурги медсанчасти № 72 в Трехгорном массово...