Движение транспорта возле Центризбиркома в Москве перекроют 8 и 9 сентября. Это связано с выборами, которые в ближайшее воскресенье пройдут по всей стране.
С 8:00 8 сентября до 14:00 9 сентября для движения транспорта будет перекрыт Большой Черкасский переулок от Малого Черкасского переулка до Ильинки, — сообщили в Центре организации дорожного движения.
Ранее там предупредили московских автомобилистов о том, что поворот к Киевскому вокзалу закрыт до утра воскресенья, 8 сентября, из-за ремонта, писал News.ru. Работы по комплексному благоустройству улиц и переулков столицы начались в апреле 2019 года. По завершении появится 13 новых остановок общественного транспорта, около 1,5 тысячи фонарей, скамейки и урны.