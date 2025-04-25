Дополнительный документ потребуют у детей мигрантов при приеме в детсад Детей мигрантов предложили допускать в детсады только со справкой об инфекциях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпросвещения разработало законопроект о предоставлении в детские сады справок об отсутствии опасных инфекционных заболеваний у детей мигрантов или лиц без гражданства. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Также в перечень попали документы на русском языке или с заверенным переводом на русский язык, удостоверяющие личность ребенка, а также подтверждающие, что родитель законно работает на территории России.

Указанные изменения позволят обеспечить соблюдение эпидемиологически безопасных условий для всех воспитанников во время пребывания ‎в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, а также упорядочить прием детей иностранных граждан и лиц без гражданства, — говорится в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел России и региональные департаменты образования будут обмениваться данными о несовершеннолетних иностранных гражданах. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Также в МВД будут получать данные о заявлении на прием ребенка в школу от родителей, включенных в реестр контролируемых лиц.