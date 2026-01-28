Домашний куриный паштет: вкусно, полезно и без всякой «химии» в составе

Приготовьте куриный паштет дома — это проще, чем кажется, а результат порадует даже искушённых гурманов. Блюдо получается невероятно нежным и ароматным, подходит для бутербродов, тарталеток или самостоятельной закуски. И никаких лишних затрат — все ингредиенты легко найти в обычном магазине.

Для паштета возьмите 500 г куриного филе, 2 куриные голени, стакан сливок, 1 морковь, 1 луковицу, 10 горошин чёрного перца, 1 зубчик чеснока и соль по вкусу. Мясо промойте и обсушите, морковь нарежьте крупными кружками, лук — четвертинками. Сложите всё в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и снимите пену. Добавьте перец, чеснок и соль, убавьте огонь и варите под крышкой 40–45 минут. Когда мясо и овощи остынут, измельчите их в блендере до однородности, влейте сливки и взбивайте ещё 2–3 минуты. Переложите паштет в посуду, накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник минимум на 3 часа. После охлаждения закуска обретёт идеальную плотность и будет готова к подаче.

