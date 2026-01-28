Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 10:57

Домашний куриный паштет: вкусно, полезно и без всякой «химии» в составе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте куриный паштет дома — это проще, чем кажется, а результат порадует даже искушённых гурманов. Блюдо получается невероятно нежным и ароматным, подходит для бутербродов, тарталеток или самостоятельной закуски. И никаких лишних затрат — все ингредиенты легко найти в обычном магазине.

Для паштета возьмите 500 г куриного филе, 2 куриные голени, стакан сливок, 1 морковь, 1 луковицу, 10 горошин чёрного перца, 1 зубчик чеснока и соль по вкусу. Мясо промойте и обсушите, морковь нарежьте крупными кружками, лук — четвертинками. Сложите всё в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и снимите пену. Добавьте перец, чеснок и соль, убавьте огонь и варите под крышкой 40–45 минут. Когда мясо и овощи остынут, измельчите их в блендере до однородности, влейте сливки и взбивайте ещё 2–3 минуты. Переложите паштет в посуду, накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник минимум на 3 часа. После охлаждения закуска обретёт идеальную плотность и будет готова к подаче.

Ранее сообщалось, что, если хочется поставить на стол что-то красивое, вкусное и необычное, этот салат станет настоящим украшением. Он сочетает сладость, нежность и легкую пикантность, а готовить его проще простого — без слоев, форм и фигурных вырезаний. «Гранатовая долька» точно удивит гостей и создаст праздничное настроение.

500 г куриного филе
2 куриные голени
стакан сливок
1 морковь
1 луковица
10 горошин чёрного перца
1 зубчик чеснока
соль по вкусу
Мясо промойте и обсушите, морковь нарежьте крупными кружками, лук — четвертинками. Сложите всё в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и снимите пену.
Добавьте перец, чеснок и соль, убавьте огонь и варите под крышкой 40–45 минут.
Когда мясо и овощи остынут, измельчите их в блендере до однородности, влейте сливки и взбивайте ещё 2–3 минуты.
Переложите паштет в посуду, накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник минимум на 3 часа. После охлаждения закуска обретёт идеальную плотность и будет готова к подаче.
