День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 15:37

Долма по-гречески — это революция. Готовим легкий и нежный вариант с нотками Средиземноморья

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На второе, на первое, на закуску, на завтрак — да где угодно. Холодная долма с авголемоно напоминает ризотто в виноградном листе. Листья можно нафаршировать с вечера, а утром только сварить. Бульон не выливаю — его тоже можно подать как суп. Ничего не пропадает.

Что понадобится

200 г виноградных листьев (из рассола), 150 г круглозерного риса, луковица, морковь, сладкий перец, 1/2 перца чили (по желанию), 20 г укропа, 10 г мяты, лимон (цедра и сок), 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. красного перца. Для соуса: 2 яйца, 4 ст. л. лимонного сока, 100 мл горячей воды, соль.

Как я готовлю

Листья промываю, обсушиваю. Рис отвариваю, остужаю. Лук, морковь, перец режу кубиками, чили — кольцами. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю морковь и перец, тушу 5–7 минут. Смешиваю рис, овощи, укроп, мяту, цедру и мякоть лимона, масло, соль, красный перец.

На каждый лист выкладываю по 1,5 ст. л. начинки, заворачиваю цилиндром, подгибая края. Укладываю в кастрюлю плотными рядами, заливаю водой, накрываю тарелкой. Томлю на минимальном огне 30–40 минут.

Соус: взбиваю яйца с лимонным соком до пены, вливаю горячую воду, постоянно мешая. Солю. Подаю долму с соусом.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
Греция
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актрису сбил мотоциклист в Москве
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.