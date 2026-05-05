Долма по-гречески — это революция. Готовим легкий и нежный вариант с нотками Средиземноморья

На второе, на первое, на закуску, на завтрак — да где угодно. Холодная долма с авголемоно напоминает ризотто в виноградном листе. Листья можно нафаршировать с вечера, а утром только сварить. Бульон не выливаю — его тоже можно подать как суп. Ничего не пропадает.

Что понадобится

200 г виноградных листьев (из рассола), 150 г круглозерного риса, луковица, морковь, сладкий перец, 1/2 перца чили (по желанию), 20 г укропа, 10 г мяты, лимон (цедра и сок), 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. красного перца. Для соуса: 2 яйца, 4 ст. л. лимонного сока, 100 мл горячей воды, соль.

Как я готовлю

Листья промываю, обсушиваю. Рис отвариваю, остужаю. Лук, морковь, перец режу кубиками, чили — кольцами. Обжариваю лук до прозрачности, добавляю морковь и перец, тушу 5–7 минут. Смешиваю рис, овощи, укроп, мяту, цедру и мякоть лимона, масло, соль, красный перец.

На каждый лист выкладываю по 1,5 ст. л. начинки, заворачиваю цилиндром, подгибая края. Укладываю в кастрюлю плотными рядами, заливаю водой, накрываю тарелкой. Томлю на минимальном огне 30–40 минут.

Соус: взбиваю яйца с лимонным соком до пены, вливаю горячую воду, постоянно мешая. Солю. Подаю долму с соусом.

