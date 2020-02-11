https://static.news.ru/photo/710c9f26-4d4c-11ea-adea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 млрд рублей, что является историческим максимумом. Причём количество должников стало меньше, но общая сумма долгов выросла на 13%.

Судебные приставы в настоящий момент пытаются взыскать платежи по 806 тысячам дел. Об этом сообщает газета «Известия».

Издание отмечает, что увеличилась и средняя сумма долга по алиментам. Теперь она составляет 189 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что смена пола помогла жителю Курской области, задолжавшему 800 тысяч рублей по алиментам, на время скрыться от судебных приставов. Сменив пол и документы, он переехал в подмосковный город Дзержинский. Не сумев найти должника по месту регистрации, УФССП объявило мужчину в розыск. После обнаружения трансгендер объяснил уклонение от требований приставов тем, что не получал извещений и повесток от службы.