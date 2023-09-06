Доктор Мясников рассказал, как избежать обильного выпадения волос Доктор Мясников: обильное выпадение волос может быть следствием приема лекарств

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Обильное выпадение волос может являться одним из побочных эффектов множества медицинских препаратов, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, если человек столкнулся с такой проблемой, прежде всего ему следует внимательно изучить принимаемые лекарства. Некоторые из них можно исключить, считает доктор.

К выпадению волос может привести прием многих медикаментов: от статинов до лекарств от давления, противосудорожных, антибиотиков. Поэтому в первую очередь внимательно изучите принимаемые таблетки. Многие лекарства приносят не так много пользы, чтобы жертвовать ради них волосами, — заметил эксперт.

Ранее Мясников рассказывал, что укрепить иммунитет, ослабленный хроническими заболеваниями, можно за счет правильного питания и физических нагрузок. Важно отказаться от фастфуда и так называемой мусорной еды, которая содержит много сахара, вредных жиров, консервантов и усилителей вкуса.

Не лучшим образом на иммунитете сказывается нарушение режима сна. По словам эксперта, человеку необходимо засыпать в одно и то же время каждый день, если он хочет укрепить иммунитет. Также нельзя пренебрегать утренней зарядкой, уверен Мясников.