Россиянам предрекли падение доходов к концу года «Коммерсант» сообщил о падении доходов россиян к концу года

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Доходам россиян предсказали падение к концу года: по разным оценкам, которые приводит «Коммерсант», сокращение реальных доходов составит от 4% до 9%. Наиболее пессимистично настроен ВЭБ.РФ, тогда как в Минфине уверены, что падение ограничится 6%.

По оценке ВЭБ.РФ, компенсировать падение доходов госсектора планируется за счёт доплат из бюджета на общую сумму в 1 трлн рублей, хотя доходы сотрудников коммерческих предприятий также зависят от господдержки. Как полагает предприниматель, автор проекта «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая, решить проблему отчасти можно, освободив бизнес от большой административной нагрузки, однако в нынешних условиях даже при наличии предоставленных государством льгот речь может идти лишь об удержании на плаву.

Как рассказал профильный омбудсмен Дмитрий Порочкин, только в марте 68% компаний малого и среднего бизнеса объявили о сокращении фонда оплаты труда: большинство компаний сократило найм персонала, закрывает только ключевые позиции или пытается сократить фонд оплаты труда, чтобы не увольнять сотрудников. Лидером по сокращению количества активных вакансий стали отрасли строительства, консалтинга и страхования.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что индексацию зарплат в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги обязаны проводить и бюджетные организации, и частные предприятия. Данное положение отражено в статье 134 Трудового кодекса. У работника, в свою очередь, есть право обратиться в региональную трудовую инспекцию, если он посчитает, что работодатель не исполняет обязанность по ежегодной индексации зарплаты.