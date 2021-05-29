Дочь Шойгу объявила о помолвке

https://static.news.ru/photo/2f5a97c4-c080-11eb-af0b-96000091f725_660.jpg Ксения Шойгу Фото: ksenia_shoigu/instagram.com

Дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения выходит замуж. Радостной вестью она поделилась в Instagram, но имя избранника не назвала.

30-летняя невеста, тем не менее, короткое послание адресовала именно своему суженому.

Очень люблю тебя!!! Спасибо за всё-всё и за это утро!!! — написала Шойгу.

При этом в кадре явно не случайно оказалось кольцо, подаренное, судя по всему, женихом.

Подписчики поздравили Ксению, отметив, что у её возлюбленного прекрасный вкус. Некоторые намекнули на перспективы: «Аист всегда рядом».

Избранником девушки, как сделали вывод внимательные наблюдатели, оказался блогер из Санкт-Петербурга Алексей Столяров. Под публикацией он поздравил её, отметив, что «повезло же кому-то». «Вот ты угораешь», — ответила ему Шойгу. Вскоре Столяров поделился в историях Instagram коротким видео с дочерью главы Минобороны на одном из спортивных мероприятий.

Это мы первый раз в жизни увиделись. Ну а дальше вы знаете, — написал Столяров.

Шойгу известна как руководитель спортивного мероприятия «Гонка героев», как советник зампредседателя правления одного из банков, а также как президент Федерации триатлона России. Последнюю организацию она возглавила в декабре 2020 года.