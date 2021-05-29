Дочь Шойгу объявила о помолвке

При этом в кадре явно не случайно оказалось кольцо, подаренное, судя по всему, женихом.
Подписчики поздравили Ксению, отметив, что у её возлюбленного прекрасный вкус. Некоторые намекнули на перспективы: «Аист всегда рядом».
Избранником девушки, как сделали вывод внимательные наблюдатели, оказался блогер из Санкт-Петербурга Алексей Столяров. Под публикацией он поздравил её, отметив, что «повезло же кому-то». «Вот ты угораешь», — ответила ему Шойгу. Вскоре Столяров поделился в историях Instagram коротким видео с дочерью главы Минобороны на одном из спортивных мероприятий.
Это мы первый раз в жизни увиделись. Ну а дальше вы знаете, — написал Столяров.
Шойгу известна как руководитель спортивного мероприятия «Гонка героев», как советник зампредседателя правления одного из банков, а также как президент Федерации триатлона России. Последнюю организацию она возглавила в декабре 2020 года.