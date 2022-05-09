Дочь Конева высказалась о лишении отца звания почётного гражданина Праги Дочь Конева назвала моральным унижением решение Праги лишить его звания почётного гражданина

Президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь маршала Ивана Конева Наталья Конева / Фото Нина Зотина/РИА Новости

Решение властей Праги лишить советского маршала Ивана Конева звания почётного гражданина чешской столицы, как и снос памятника полководцу и перекрашивание в розовый цвет танка ИС-2, является моральным унижением и попыткой изменить историю, рассказала NEWS.ru его дочь Наталья Конева. Собеседница напомнила, что соответствующую грамоту Коневу на Вацлавской площади вручил вернувшийся после правления нацистов законно избранный президент Чехословакии Эдвард Бенеш летом 1945-го.

Это некая политическая борьба в мире, знак морально неприятный — есть желание подвергнуть полному отрицанию всё то, что сделала наша армия в Европе, а это было освобождение от фашизма, а он же был, его нельзя стереть ластиком, — подчеркнула Конева.

По её словам, принятые решения чешских властей — «это какой-то контрапункт — всё забыть, свергнуть, поставить под сомнение то, что сделала советская армия в Европе».

Я помню правду, связанную с получением этой грамоты — когда решалась судьба Праги, там началось Пражское восстание. И я помню, это абсолютная истина, там существовал такой призыв по радио восставших пражан: «Русская армия, русские братья, помогите!». И наши войска его услышали, ринулись на излёте войны, в мае 45-го, спасать Прагу. И это движение было очень стремительным: уже утром 9 мая наши две танковые армии вошли в Прагу. Быстрота была очень важна, это предохраняло Прагу от всех возможных разрушений, — добавила Конева.

Ранее днём власти Праги лишили звания почётного гражданина города советского маршала Ивана Конева (1897–1973). Основанием для такого решения послужили «сомнительные действия» военачальника после капитуляции фашистской Германии, сообщает агентство ČTK. Поясняется, что речь идёт о бомбардировке мирных жителей, якобы совершённой по приказу маршала Млада-Болеслава на следующий день после окончания войны, в результате которой погибли около полутора сотен граждан, а также об участии Конева в подавлении протестов в Венгрии в 1956 году.

Решение пражского магистрата о лишении Конева почётного гражданства может быть пересмотрено Городским советом чешской столицы, который является высшим органом муниципального самоуправления. Однако вероятность его отмены мала, поскольку ряд членов совета уже поддержали постановление.

С инициативой лишения Конева звания почётного гражданина Праги выступил ранее мэр города Зденек Гржиб. Он заявил, что статус должен присваиваться с учётом исторического контекста. В апреле прошлого года с площади Интербригады в Праге убрали памятник маршалу. Наименование одной из улиц в честь Конева власти решили оставить, но с оговоркой о том, что будет вывешена табличка с текстом о противоречивой роли советского военачальника в судьбе Чехии.