Дочь Ефремова разоблачила адвоката своего отца

https://static.news.ru/photo/0bbbf5fe-b76e-11ea-9b34-fa163e074e61_660.jpg Анна Мария Ефремова Фото: annamariaefremova/vk.com

Дочь актёра Михаила Ефремова Анна Мария раскритиковала адвоката своего отца Эльмана Пашаева и обвинила его в некомпетентности.

Нет, я, конечно, ожидал, что Пашаев будет некомпетентным адвокатом, но, чтобы настолько, — привели слова дочери Ефремова на портале Life.ru.

Напоминаем, Анна Мария идентифицирует свой гендер и как женский, и как мужской.

Дочь Михаила Ефремова отметила, что Эльман Пашаев, которые защищает её отца, дважды лишался адвокатского статуса по данным Адвокатской палаты Москвы — в 2011 и в 2013 году. Его обвиняли в вымогательстве и в даче ложных показаний.

На выбор адвоката я повлиять не могу, — отметила Анна Мария на своей станице в Instagram.

По данным «Экспресс-газеты», Эльман Пашаев в 2018 году был арестован и помещён в СИЗО на два месяца. Тогда ему предъявили обвинение в вымогательстве в особо крупном размере.

Как писал NEWS.ru ранее, Анна Мария Ефремова поделилась, что её отец раскаивается из-за ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров. Она сообщила, что поддерживает связь с отцом и то, что он «держится более-менее».