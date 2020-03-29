https://static.news.ru/photo/6136411c-71e4-11ea-a4e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Дмитрий Певцов из-за эпидемии коронавируса перестал пользоваться общественным транспортом, однако не стал отказываться от пеших прогулок. По его словам, несмотря на изменения в жизни паниковать из-за пандемии он не собирается.

Артист уверен, что на всё воля божья.

Я живу в центре Москвы. Перестал ездить в метро. Жена сказала: «Не надо». А вот ходить по улицам не перестал. Дышать свежим воздухом надо, — рассказал Певцов в эфире телепередачи «Звёзды сошлись» на НТВ.

Актёр отметил, что «коронавирус в отличие от гриппа берет любого человека», независимо от социального статуса. Какое-то время, напомнил он, считалось, что это болезнь богатых, которые ездят отдыхать на дорогие курорты. Однако, выразил уверенность Певцов, богатство тут не при чём.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал меры против распространения коронавируса в городе. С 30 марта жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска и в ряде оговоренных случаев.