«Для светского государства, по меньшей мере, странно»

В скором времени Госдума может приступить к рассмотрению резонансного законопроекта о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан. Его авторы ссылаются на инциденты с выношенными россиянками для жителей других стран младенцами, которые были расценены как торговля людьми. Депутаты полагают, что количество таких историй, в том числе с гибелью рождённых для вывоза за границу детей, достаточно для введения запрета. Однако, как заявил NEWS.ru юрист Сергей Ратников, член Российской ассоциации репродукции человека,по его мнению весьма удивительно, что законодатели не проявляют столь пристального внимания к судьбам детей, родившихся не от суррогатных матерей. Вместо запретов, по его мнению, нужно вводить лицензирование, а также заниматься просветительской работой.

«Самый настоящий подвиг»

Как сказано в решении комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, который назначен «ответственным по законопроекту», до 19 января принимаются отзывы, замечания и предложения, а к февралю документ, запрещающий услуги суррогатного материнства для иностранцев в России, должен быть подготовлен к рассмотрению нижней палатой в первом чтении. Его авторы ссылаются на необходимость защиты детей от торговли людей, но по мнению арбитражного управляющего и члена Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) Сергея Ратникова, есть некоторые весьма существенные нюансы.

Суррогатное материнство в нашей стране — институт со стажем более четверти века. Несмотря на довольно богатую историю, внутри него до сих пор остаются пробелы и очень досадно, что эти пробелы пытаются решить путём создания запретов. Иностранные граждане действительно являются немалозначимой частью среди участников программы суррогатного материнства в нашей стране. И да, действительно, судьбу ребёнка, который является гражданином другой страны, после этого сложно отследить. Похвально, что депутаты очень сильно беспокоятся о детях, которые являются генетическим потомством иностранных граждан, но странно, почему о родившихся не от суррогатных матерей наших маленьких соотечественниках беспокойства меньше? Десятки смертей в год, потому что социальные органы не досмотрели, пропустили, не обратили внимание, почему-то не сопровождаются такой информационной кампанией в Госдуме. Сергей Ратников юрист, арбитражный управляющий, член Российской ассоциации репродукции человека юрист, арбитражный управляющий, член Российской ассоциации репродукции человека

Собеседник NEWS.ru напомнил, что это не первая подобная попытка законодательно запретить суррогатное материнство. Но если прежде парламентарии предлагали просто ввести запрет, то теперь документ «предусматривает более странную идею: заставить генетических родителей либо самих получить гражданство России, либо смириться с тем, что их ребенок будет обладать иной от родителей государственной принадлежностью».

При этом, он не исключил, что как в прошлый раз законопроект могут отклонить. По мнению Ратникова в стране нет никаких объективных статистических данных о количестве нарушений и даже процессуальной точки в расследуемых громких делах. Юрист подчёркивает, что «виновным признаёт у нас всё ещё пока что суд, а не депутаты, но это не мешает народным избранникам нагнетать обстановку, приводя примеры действительно вопиющих, но всё же единичных случаев».

Сергей Ратников уверен, что институт суррогатного материнства в России надо «не просто сохранять, но и развивать»:

Нужен адекватный контроль. Не запретительная деятельность, а создание лицензионных требований, саморегулируемых организаций. Ну а в самом обществе — просветительская работа. Почему-то до сих пор отношение к вопросам суррогатного материнства строится не на рациональном подходе, а едва ли не на религиозных нормах, что для светского государства, по меньшей мере, странно.

Юрист подчёркивает, что суррогатное материнство — это в первую очередь способ лечения бесплодия и возможность дать генетически родных детей семьям, которые не могут их иметь. Что же касается желания россиянок вынашивать малышей — это, как подчёркивает собеседник NEWS.ru, «самый настоящий подвиг, за который положена действительно хорошая оплата».

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«Вместе с водой мы выплеснем и ребёнка»

Законопроект в конце декабря был внесён на рассмотрение парламента депутатами Госдумы Петром Толстым, Василием Пискарёвым, Анной Кузнецовой (экс-уполномоченной по правам ребёнка), Дмитрием Хубезовым, Ольгой Тимофеевой и сенатором Маргаритой Павловой. Документ вносит поправки в Семейный кодекс, а также федеральные законы «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве РФ», «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Он запрещает пользоваться услугами суррогатных матерей иностранцам и не состоящим в браке партнёрам.

Кроме этого, поправки предусматривают, что, если дети рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу запрета, получат российское гражданство. Также в инициативе прописывается, что суррогатной матерью на территории России может стать только гражданка РФ. Однако, запрет не распространяется пары, где один из супругов является иностранцем или лицом без гражданства, а второй — гражданином РФ.

Авторы документа в пояснительной записке напоминают о криминальных инцидентах, связанных с суррогатным материнством. И их количество «представляется доказательным и обоснованным для введения полного запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства прибегать к программам суррогатного материнства на территории РФ».

Например, в январе 2020 года было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми, после обнаружения в подмосковном Одинцово трупа младенца, рождённого суррогатной матерью для возможной его продажи за пределы РФ. Похожая история имела место в октябре 2020 года в Ленинградской области, где погиб новорождённый, которого местная жительница выносила для китайского подданного.

В июне 2020 года силовики завели уголовное дело по статье «Торговля людьми» после обнаружения в Москве пятерых новорождённых, выношенных для семей из КНР, а в конце того же года ещё три похожих дела возбуждались в Красноярском крае и Калининграде.

Одним из наиболее важных факторов высокой степени латентности преступлений против детей в данной сфере является то, что дети, рожденные на территории РФ в результате применения суррогатного материнства, не приобретают гражданство РФ, поскольку оба лица, являющиеся генетическими родителями ребёнка и записанные родителями в свидетельстве о рождении ребенка, не являются гражданами РФ, — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта также указывают, что часто родители-иностранцы регистрируют рождение ребёнка в дипмиссиях своих государств, чем «объясняется отсутствие оснований для последующего контроля» за этими детьми со стороны госструктур РФ. По мнению парламентариев, «введение обязательного получения гражданства России указанными детьми позволит российским компетентным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Парламентарии отмечают, что их инициатива «не вступает в противоречие с международно-правовыми обязательствами РФ». Они ссылаются на то, что в целом суррогатное материнство запрещено в Австрии, Германии, Индии, Италии, Китае, Норвегии, Сингапуре, Франции, Швеции и Швейцарии, а также в некоторых штатах США. Данная практика даёт «положительный импульс к совершенствованию нашей правовой системы», уверены авторы законопроекта.

Стоит отметить, что данный законопроект — не первый в своём роде. Так, летом 2021 года на рассмотрение Госдумы уже вносился похожий документ, соавторами которого также выступали Пётр Толстой и Василий Пискарев. Но в декабре 2021 года Комитет по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить его как непроработанный. Большинство депутатов согласились с этим .

[Предыдущий законопроект] был подан в июне на рассмотрение, но новую норму не произвёл. Зато добавил политические очки инициаторам — в канун выборов очень хорошо аудитория реагирует на деление на «наших» и «не наших», на «наш ответ Чемберлену» под прикрытием благих намерений, — вспоминает Сергей Ратников.

Ранее о необходимости соответствующего нововведения неоднократно выступали различные деятели: нынешний соавтор законопроекта, ранее занимавшая пост детского омбудсмена Анна Кузнецова , депутат Ирина Яровая , а также представители РПЦ, которые регулярно выступают против суррогатного материнства как такового, считая его поощрением торговли людьми. В 2018 году по этому пути решил пойти сенатор Антон Беляков, предложив запретить вспомогательную репродуктивную технологию в стране, но его инициативу отклонили .

Противоположного мнения придерживается журналист и общественный деятель Оксана Пушкина. Будучи депутатом Госдумы, она призывала «заниматься совершенствованием репродуктивной медицины», как «одной из задач государства <...> озабоченного проблемами демографии». По её мнению, «огульные запреты могут просто перечеркнуть весь накопленный опыт» и противоречат «базовым нормам Конституции».

Оксана Пушкина напоминала, что специалисты комитета Госдумы по охране здоровья «давно подготовили» законопроект о суррогатном материнстве, к котором «детально прописаны определения и правовые механизмы».

Этот документ учитывает права всех заинтересованных сторон. Давайте достанем его из-под сукна и будем обсуждать. Если же поспешим и предпримем непродуманные шаги, вместе с водой мы выплеснем и ребёнка. Нельзя этого допустить, — призывала Пушкина.