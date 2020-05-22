Для российских школьников летом организуют кружки

https://static.news.ru/photo/ae5ad200-9c46-11ea-b7d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минпросвещения планируют организовать в июне кружки и секции для школьников, которые будут в этом нуждаться. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Понятно, что многие школьники и родители будут отдыхать, но дополнительно — там, где необходимость будет, — мы такую возможность обеспечим, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Министр добавил, что у родителей детей дошкольного возраста будет возможность оставлять их в детских садах, если там будут работать малые группы.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой организации летних занятий для школьников в «Точках роста» и кванториумах. По её словам, восполнить пробелы в знаниях, образовавшиеся из-за самоизоляции.