Иван Голунов Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов выступил в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». В видеоролике он прокомментировал извинения прокуратуры в свой адрес.

Для меня это неважно, но так предписывает закон, должен человек извиняться, если он сделал что-то не так и причинил кому-то неудобство, или не должен... Если это написано в законе, то, наверное, было бы неплохо, если бы прокуратура, надзирающая за соблюдением закона, соблюдала этот закон сама, — цитирует Голунова RT.

Прокуратура Западного округа Москвы извинилась перед Голуновым за незаконное уголовное преследование 5 февраля 2020 года. Однако днём журналист опровергал подобные сообщения.

Как писал NEWS.ru ранее, Генеральная прокуратура Российской Федерации отказалась приносить извинения от имени государства журналисту, который был задержан по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня 2019 года.

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