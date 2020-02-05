https://static.news.ru/photo/e317e4a4-4847-11ea-a95d-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов выступил в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». В видеоролике он прокомментировал извинения прокуратуры в свой адрес.

Для меня это неважно, но так предписывает закон, должен человек извиняться, если он сделал что-то не так и причинил кому-то неудобство, или не должен... Если это написано в законе, то, наверное, было бы неплохо, если бы прокуратура, надзирающая за соблюдением закона, соблюдала этот закон сама, — цитирует Голунова RT.

Прокуратура Западного округа Москвы извинилась перед Голуновым за незаконное уголовное преследование 5 февраля 2020 года. Однако днём журналист опровергал подобные сообщения.