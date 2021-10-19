Директору Большого театра сделали операцию после сердечного приступа

Директора Большого театра 74-летнего Владимира Урина госпитализировали из-за сердечного приступа. Как пишет Telegram-канал Mash, ему потребовалась операция.

Скорая приехала к нему домой на Петровско-Разумовскую аллею 16 октября. В больнице ему сделали коронарографию, по итогу которой поставили диагноз «ишемическая болезнь сердца и стеноз сосудов.



В столичной клинике Урину провели стентирование и положили в реанимацию. Сейчас его состояние тяжёлое. Наблюдается нестабильная стенокардия, атеросклероз аорто-коронарных сосудов.

Ранее Урин сообщил, что Большой театр отменил выступления артистов за рубежом до марта 2022 года. Причина — пандемия нового коронавируса. Директор Большого отметил, что театр с начала вспышки недуга выдержал достаточно трудный сезон, часть спектаклей пришлось перенести.

Возвращаясь к теме COVID-19, Урин добавил, что кроме финансовых потерь, театр испытывал проблемы с инфицированными сотрудниками ГАБТ. По его словам, на пике пандемии в ноябре 2020-го в учреждении заразились 150 человек.