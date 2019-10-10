Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Директор спецучилища для несовершеннолетних нарушителей закона в Астрахани стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Следователи считают, что он сдавал воспитанников «в аренду» местной стройфирме.

Рабочая сила стоила недорого. За день работы каждого ребёнка на стройке директору училища платили по 500 рублей, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК Андрея Хегая.

По его словам, выявлены факты такой «аренды» несовершеннолетних как минимум с июня по сентябрь. По указанию директора подростки выезжали на стройку, где выполняли строительные и ремонтные работы.

Сейчас следователи выясняют, сколько подростков привлекались к работам.

Уголовное дело в отношении руководителя училища было возбуждено на основании материалов областной ФСБ.

Ранее, как писал News.ru, в подмосковном Жуковском сотрудника правоохранительных органов уволили из-за обвинений в сексуальной связи с 13-летней школьницей.

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