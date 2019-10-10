https://static.news.ru/photo/31862be2-eb4a-11e9-a631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Директор спецучилища для несовершеннолетних нарушителей закона в Астрахани стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Следователи считают, что он сдавал воспитанников «в аренду» местной стройфирме.

Рабочая сила стоила недорого. За день работы каждого ребёнка на стройке директору училища платили по 500 рублей, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК Андрея Хегая.

По его словам, выявлены факты такой «аренды» несовершеннолетних как минимум с июня по сентябрь. По указанию директора подростки выезжали на стройку, где выполняли строительные и ремонтные работы.

Сейчас следователи выясняют, сколько подростков привлекались к работам.

Уголовное дело в отношении руководителя училища было возбуждено на основании материалов областной ФСБ.

Ранее, как писал News.ru, в подмосковном Жуковском сотрудника правоохранительных органов уволили из-за обвинений в сексуальной связи с 13-летней школьницей.